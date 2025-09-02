Dolandırıcılıktan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı
Samsun’da dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre. Canik ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.K.’yi (27) yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Samsun
- Dolandırıcılık
- Jandarma