Dolandırıcılıktan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun’da dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre. Canik ilçe Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.K.’yi (27) yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.K. bugün Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

