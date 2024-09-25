Dolandırıcılıktan 35 dosyası bulunan şüpheli Çatalca’da yakalandı

İstanbul’da hakkında dolandırıcılık suçundan 35 farklı suç dosyası bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılıktan 35 dosyası bulunan şüpheli Çatalca’da yakalandı

suçundan 35 ayrı dosyası bulunan şüpheli Çatalca’da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada şüpheli Hasan K.’nın, dolandırıcılıktan 21, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanmaktan 8, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapmaktan 2, resmi belgede sahtecilikten 2, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık, vergi usul kanununa muhalefetten 2 olmak üzere toplam 35 farklı dosyadan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Çatalca’da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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