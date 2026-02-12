Dolandırıcılıktan aranıyordu. Emniyete bastonuyla götürüldü
Kocaeli'de 65 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalandı
Kocaeli'de 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 65 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan 65 yaşındaki S.Y.'nin yerini tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
BASTONLA YÜRÜDÜĞÜ GÖRÜLDÜ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., daha sonra cezaevi prosedürlerinin uygulanması amacıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.Y.'nin emniyete sevki sırasında baston kullandığı görüldü.