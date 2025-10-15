Dolandırılmaktan bankanın güvenlik görevlisi kurtardı

Kent merkezinde yalnız yaşayan S.A.'yı (71) arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp adının savcılıktaki bir soruşturmada geçtiğini, hesabında bulunan parayı göndermesi gerektiğini söyledi. Anlatılanlara inanan S.A., hesabındaki yaklaşık 660 bin TL'yi dolandırıcıların verdiği hesap numarasına göndermek için banka şubesine gitti.

S.A.'nın banka önündeki telefon görüşmelerinden şüphelenen güvenlik görevlisi Nuri Şık, önce banka personeline haber verdi, ardından da polise ihbarda bulundu. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri işlem yaptırmak için bankada bekleyen S.A.'ya durumu anlatarak polis ve savcının kimseden para istemeyeceğini, kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu söyledi.

S.A.’nın para göndermesini engelleyen polisler, onu ifadesine başvurmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

