Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: Motosiklet sürücüsü iki araca çarpıp takla attı

İstanbul'da tünelde iki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli ilçesinde bulunan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tünel içinde Dolmabahçe istikametine doğru süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçmeye çalıştığı sırada gidon hakimiyetini kaybederek bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet, savrularak başka bir araca daha çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün çarptığı iki araçta maddi hasar oluştu. Motosiklet ise çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle tünelde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.