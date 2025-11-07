Dolmuş cipe arkadan çarptı: 11'i öğrenci 13 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Fikret A. yönetimindeki dolmuş minibüsü, aynı istikamette ilerlemekte olan Musa G. yönetimindeki cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cipte yolcu olarak bulunan Orhan A. ile dolmuştaki öğretmen ve 11 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası Ünye Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan öğrencilerin 10 Kasım hazırlıkları için spor çalışmalarından döndüğü ve Fatih Ortaokulu öğrencileri olduğu öğrenildi.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde dolmuş seyir halinde olduğu sırada önünde ilerleyen cipin durduğu, bu esnada kazanın yaşandığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.