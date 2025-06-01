Dolmuş şoförlerinden hatlarına dahil edilen otobüslere saldırı

﻿Şoför şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada şüphelilerden biri, otobüsün açık olan kapısına tabancayla ateş etti.

Dün akşam saatlerinde bir dolmuş şoförü ile beraberindekiler, akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şüpheliler, ismi öğrenilemeyen şoförü sopa ve yumruklarla darbetti.

OTOMOBİLLE ŞOFÖRÜ EZMEYE ÇALIŞTI



Otobüs şoförü koşarak kaçmaya çalışırken feci şekilde darbedildi. Bu sırada gruptakilerden bir kişi, otomobille şoförü ezmeye çalıştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Başka bir olayda ise şüpheliler, bir özel halk otobüsünün önünü dolmuşla kesti. Dolmuş şoförü yerden aldığı çok sayıda kaldırım taşıyla otobüsün ön camını kırdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.



ŞÜPHELİLER ARANIYOR



Olaylarda yaralanan 3 özel halk otobüsü şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

