Dolmuş şoförü, trafikte dehşet saçtı

Ankara'da bir dolmuş şoförü, trafik tartıştığı sürücünün otomobiline saldırdı.

Ankara'da trafikte sürücüler arasında çıktı.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde dolmuş şoförü G.D., kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüyle trafikte tartıştı.

Bir süre sonra dolmuştan inen G.D., otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Çevredekiler dolmuş şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, G.D. ayağı ile otomobilin aynasına tekme attı.

Dolmuş şoförü, trafikte dehşet saçtı - 1 Kavga otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. 

Otomobil sürücüsünün şikayeti sonrası polis, dolmuş şoförünü tespit etti ve ehliyetine el koydu.

Ayrıca G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

