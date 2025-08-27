Dolmuş şoförüne kanlı pusu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 47 yaşındaki dolmuş şoförü Orhan Gündüz, aracında infaz edildi.

Olay akşam saatlerinde Dağlıoğlu mahallesinda meydana geldi.



Yolcularını indirip seferlerini tamamladıktan sonra evine gitmek için aracıyla yola çıkan Gündüz'e seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı.



BİLİNCİNİ KAYBETTİ, KAZA YAPTI

Sırtından ve bacaklarından vurulan Gündüzaracını yaklaşık 600 metre daha kullandı. Ancak bir süre sonra bilincini kaybetti.



Gündüz'ün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.