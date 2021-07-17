Dolmuş sürücüsüne silahlı saldırı

Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi'nde seyir halinde olan şehir içi yolcu minibüsünün şoförü Servet Karaaslan'a iddiaya göre bir araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Saldırıda yaralanan Karaaslan, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüste olduğu belirtilen 1 yolcu da kazada hafif şekilde yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Karaaslan'ı ve yolcuyu olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Servet Karaaslan hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.