Dolmuşçular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: İki kişi ağır yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi'nde Uydukent-Çarşı Merkez ile Özdilek-Çarşı Merkez arasında çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüştü. Dolmuş şoförü, dolmuştan çıkardığı pompalı tüfekle diğer dolmuşçuya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kavgada ağır yaralanan iki kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, araçlarda mermi kovanı aradı.

Çevrede büyük panik yaşanırken, olayın yaşandığı yolda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Polisin delilleri toplamasının ve incelemelerini tamamlamasının ardından bölgede trafik normal seyrine döndü.



DOLMUŞTA NEDEN TÜFEK OLDUĞU BİLİNMİYOR



Yaşanan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda kullanılan tüfeğin neden dolmuşta taşındığı ise belirsizliğini koruyor.

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan İbrahim Karataş olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise olayda kullanılan bıçak, sopa ve tüfeklerin araçlarda ne aradığı konusuna açıklık getirmedi. Karataş açıklamasında, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur. Her iki tarafın da geriden gelen bir husumeti yoktur. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi.