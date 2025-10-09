Dolu savar yasaklandı

Son yıllarda doğal afetler, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.



Çiftçiler de sorunlara karşı bazı yöntemler kullanırken Adana'da dolu savar kullanımı yasaklandı.



Ekiplerin bu alanda denetim yapacakları ifade edildi.



Bu cihazın doluyu engelleyip engellemediği ise bilinmezliğini koruyor ancak çiftçiler ise yağışları azalttığından şikayet ediyor.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin tamamında kuraklık olduğuna dikkat çekti. Doğan, "Cihaz kullanımının yağmura engel olduğuna dair bilimsel bir açıklama yok ancak çiftçiler arasında bu cihazlar yağmura engel oluyor algısı vardı. Bu sebeple kullanım yasaklandı." dedi.