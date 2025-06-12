Dolu yağışı Kelkit'i beyaza bürüdü

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde aniden dolu yağış etkili oldu.

Dolu yağışı Kelkit'i beyaza bürüdü

Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, ’nin Kelkit ilçesinde kısa sürede etkisini gösterdi.

Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan dolu yağışı nedeniyle yeni ekilen Kelkit fasulyeleri ve tarım ürünlerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

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