Dolu yağışı Kelkit'i beyaza bürüdü
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde aniden dolu yağış etkili oldu.
Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kısa sürede etkisini gösterdi.
Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan dolu yağışı nedeniyle yeni ekilen Kelkit fasulyeleri ve tarım ürünlerinin de zarar gördüğü öğrenildi.
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