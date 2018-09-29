Bodrum ikinci kez profesyonel yüzücüleri ağırladı. Türkiye’de ilk defa geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve tek dolunayda yüzme yarışı olan Profilo Full Moon Meet’te Güney Afrikalı ultra maraton yüzücüsü Carina Bruwer de yüzlerce sporcuyla birlikte kulaç attı.

Muğla Valiliği'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası kapsamında düzenlenen Profilo Full Moon Meet Yüzme Yarışı’na 286 master yüzücü katıldı.



LED IŞIKLI ŞAMANDIRALARLA YÜZDÜLER



Dünyada ilk kez bir gece yüzüşünde kullanılan led ışıklı şamandıralar ile yüzücüler denizi ışıl ışıl aydınlattı. Türkiye’den ve dünyadan 286 yüzücünün 500 metrelik parkuru dolunay altında yüzdüğü yarışmada, kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç birinci, Bengisu Avcı ikinci, İpek Yalkı üçüncü oldu. Erkeklerde ise Tolga Öcal birinciliği göğüslerken, Halim Lafcı ikinci, Ural Kaan Sözeri yarışı üçüncü olarak bitirdi. Yüzücüler böyle bir etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini sunarak, gece yüzmenin çok keyifli olduğunu söyledi.



9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, cumartesi ve pazar günleri yapılacak yarışların ardından 30 Eylül’de gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.