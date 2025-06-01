Dolunun vurduğu Muğla'da hasar tespit çalışması

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Esençay mahallesinde şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle zeytin, asma ve ekili diğer ürünler hasar gördü.

Hasar gören alanlarda Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü ve Menteşe Ziraat Odası yetkilileri incelemelerde bulundu.

Ekipler, mahalle muhtarı ile ürünleri zarar gören çiftçiler ile görüştü.

Bölgedeki dolu yağışı nedeniyle özellikle tütün, zeytin ve buğday başta olmak üzere birçok ürün büyük zarar görmüştü.