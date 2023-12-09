Domaniç’te kar yağışı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocayayla geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı.

Kar yağışını görenler, beyaz örtünün keyfini çıkardı. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.