"Domates" dedi, DNA testiyle yaban keçisi kestiği ortaya çıktı!

Milli Parklar Gündoğmuş DKMP Şefliği ekipleri, Balkaya Mahallesi Semet Yaylası'nda bir kişinin yaban keçisi avladığı ihbarını aldı, adrese giden ekipler yoğun kan kokusu ve yerde kan olduğu değerlendirilen yıkanmış beton ile birkaç yerde küçük et parçaları buldu.

Kokunun nedeni sorulan şüpheli, bugün hiç etle uğraşmadığını, domates kestiğini iddia etti. Şüphe üzerine alınan örnek, DNA analizine gönderildi.



Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden çıkan analiz raporunda, örneğin yaban keçisine ait olduğu belirlendi. Şüpheliye 650 bin lira tazminat cezasına ek olarak 11 bin 548 lira idari para cezası kesildi.