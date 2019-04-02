Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde domates serasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.K. ile eşi C.K. seranın içerisinde kenevirin bakımını yaparken suçüstü yakalandı.
Yapılan kontrollerde serada 537 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan çiftin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Domates serasında kenevir yetiştiren çift suçüstü yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Aydın'ın Nazilli ilçesinde domates serasında kenevir yetiştirdiği tespit edilen çift gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde domates serasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.