Domates tarlasında kova kavgası: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde domates tarlasında kova yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Domates tarlasında kova kavgası: 5 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Kutören Mahallesi Karaağıl Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, domates tarlasında tarım işçileri arasında domates kovası yüzünden kavga çıktı.

Çıkan kavgada S.Ö. ağır yaralanırken 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ö. daha sonra Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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