Domates yüklü kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan kamyon 2 otomobil ile 1 yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Domates yüklü kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında -İzmir kara yolu üzerinde Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi girişinde meydana geldi.

Çanakkale'den İzmir’e seyir halinde olan şoförün kimliği ve plakası öğrenilemeyen domates yüklü kamyonun iddiaya göre freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon önünde seyir halinde olan otomobile ardından yolcu otobüsü ile bir başka otomobile çarptıktan sonra devrildi. kasasındaki domatesler yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, diğer sürücüler durumu, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Domates yüklü kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - 1

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir’in Edremit ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çanakkale-İzmir kara yolunun İzmir istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...