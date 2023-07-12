Domates yüklü kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi girişinde meydana geldi.

Çanakkale'den İzmir’e seyir halinde olan şoförün kimliği ve plakası öğrenilemeyen domates yüklü kamyonun iddiaya göre freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon önünde seyir halinde olan otomobile ardından yolcu otobüsü ile bir başka otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kamyon kasasındaki domatesler yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, diğer sürücüler durumu, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.