Domates yüklü kamyon şarampole uçtu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yayla yolunda seyir halinde olan domates yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı.

Domates yüklü kamyon şarampole uçtu

C.K. (25) yönetimindeki domates yüklü kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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