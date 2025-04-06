Domates yüklü kamyon şarampole uçtu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yayla yolunda seyir halinde olan domates yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı.
C.K. (25) yönetimindeki domates yüklü kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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