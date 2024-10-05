Domates yüklü TIR devrildi: Yollar kırmızıya boyandı

Hatay'da bir TIR şarampole düştü. Kaza sonucu TIR'daki domatesler yola saçıldı.

Domates yüklü TIR devrildi: Yollar kırmızıya boyandı

'ın Belen ilçesinde, İsmail A. idaresindeki domates yüklü TIR, Belen-Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisinde şarampole düştü.

TIR'ın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

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