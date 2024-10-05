Domates yüklü TIR devrildi: Yollar kırmızıya boyandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, İsmail A. idaresindeki domates yüklü TIR, Belen-Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisinde şarampole düştü.



TIR'ın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.



Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.