"Domatesi eksik tarttın" tartışması: Satıcı, müşteriye kamyonetle çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, domatesi eksik tarttığını iddia eden müşterisiyle tartıştı.

İddiaya göre, dün saat 15.30 sıralarında kamyonetiyle sebze satan seyyar satıcı, kadın müşterisine domates sattı.

Satın aldığı domatesleri bir markette tekrar tartan ve kilosunda eksik olduğunu iddia eden kadın, seyyar satıcının yanına gelerek eksik verdiğini söyledi.

Seyyar satıcı ve müşterisi arasında tartışma çıktı. Müşterisine hakaret ettiği öne sürülen seyyar satıcı, bir anda hareket ederek kadına kamyonet ile çarparak kaçtı.

Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

