Domuz avına giden bir kişi kendini vurdu

Yaralanan Abdülhamid Koçak yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Buradaki tetkiklerin ardından ise Antalya'ya sevk edilen Bucaklı genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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