Domuz avına giden bir kişi kendini vurdu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, domuzlardan korumak için gittiği mısır tarlasında av tüfeğinin patlaması sonucu yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Domuz avına giden bir kişi kendini vurdu

Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünde mısır tarlasını domuzlardan korumak için bölgeye giden Abdülhamid Koçak, motosikletten indiği esnada ruhsatlı av tüfeğinin patlaması sonucunda ağır yaralandı.

Olay sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domuz avına giden bir kişi kendini vurdu - 1

Yaralanan Abdülhamid Koçak yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki tetkiklerin ardından ise Antalya'ya sevk edilen Bucaklı genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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