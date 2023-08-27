Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Eskişehir'de domuz avına çıkan İsmail D., kazara arkadaşı Bülent Kaya'yı av tüfeği ile vurdu. Kaya hayatını kaybederken 2 kişi de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı serbest bırakıldı.

Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Eskişehir'de oturan Ahmet I., İsmail D. ve Bülent Kaya, dün domuz avlamak için Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Sarıkavak Mahallesi'ne gitti.

Bu sırada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu kazara vurulan Bülent Kaya yaralandı.

Arkadaşları tarafından verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.I. ile İ.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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