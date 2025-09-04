Domuz avında kazayla arkadaşını öldürdü: Çocuk gözaltında

Barış Şahin (17) ile arkadaşı H.M. (17) dün akşam saatlerinde domuz avı için Uzunkuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.



Bir çiftlikte çobanlık yaptığı öğrenilen H.M., av sırasında kazara arkadaşı Şahin'e av tüfeğiyle ateş etti.



Şahin'in yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermek isteyen H.M., telefonunun çekmemesi nedeniyle başarılı olamadı. Bunun üzerine H.M., yoldan geçen bir otomobil sürücüsünden yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ



Otomobille Aladağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şüpheli H.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.