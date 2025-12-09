Domuz avında vurulan genç uçuruma düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Damlacık-Sırakaya köyleri arasındaki dağlık alanda domuz avına çıkan bir arkadaş grubu, İddiaya göre çalılar arasındaki hareketliliği domuz sanarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan Bünyamin Balcı (26), yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü.



Arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve Kahta Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Balcı, UMKE ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Balcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Balcı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.