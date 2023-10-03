Domuz bağıyla kadın cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Aysel Bozkurt'un 4 Haziran 2022'de evinde dövülüp domuz bağıyla öldürülmesiyle ilgili davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Aysel Bozkurt'un bin 500 lira parasını ve telefonunu alıp öldüren tutuklu sanıklardan Mehmet Solmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi.

Olay tarihinde 16 yaşında olan 2 sanık için ise toplamda 29'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.