Domuz damı yöntemi nedir? "Domuz damı" yöntemi güvenli yaşam koridoru oluşturuyor

Maden işçileri, "domuz damı" tahkimatlarını bu kez maden ocağında değil, Kahramanmaraş depremlerin etkilenip enkaza dönüşen binalarda kurdu.

DAHA ÖNCEKİ DEPREMLERDE DE KULLANILMIŞTI

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlarda da kullanıyor.

Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip madenciler, yerin metrelerce altında edindikleri tecrübeyle kurtarma çalışmalarında başarılı oluyor.

DOMUZ DAMI SİSTEMİ NEDİR?



Domuz damı sisteminde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor.



Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.