Domuz sandığı komşusunu tüfekle vurdu

Aydın'da ilginç bir yaralama olayı yaşandı.



Dağkaraağaç Mahallesi’nde gece saatlerinde evinin önündeki bahçedeki ağaçların arasındaki hareketliliği domuz sanan S.E. karanlığa doğru balkondan tüfeğini ateşledi.



Bahçeden insan sesinin yükselmesi üzerine bahçeye inen S.E., ateş açarak vurduğu kişinin komşusu C.D. olduğunu fark etti.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarına saçma isabet eden şüpheli, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



GÖZALTINA ALINDI



Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken S.E. ise gözaltına alındı.