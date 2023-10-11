Domuz sandığı oğlunu öldürdü

Tokat'ta ceviz bahçesinde domuz saldırılarına karşı nöbet tutan Rıza Doğan (81), oğlu Abidin Doğan'ı (50) vurdu. Yaşlı adam, ölen oğlunu yanlışlıkla vurduğunu söyledi.



Olay, dün Akyamaç köyünde yaşandı. Rıza Doğan ve oğlu Abidin Doğan, köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı.

Ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü. Oğlunu fark etmeyen Rıza Doğan, av tüfeğini ateşledi.

Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.



İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Abidin Doğan'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

