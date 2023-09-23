Domuz sürüsüne ateş ederken arkadaşını öldürdü

Kırsal Toptepe köyünde hayvan otlatan Osman Pusat ve R.D. domuz sürüsü ile karşılaştı.

Domuz sürüsünün kendilerine zarar vermemesi için yanında bulunan silahla ateş etmeye başlayan R.D., arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ağır yaralanan Osman Pusat, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pusat, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.D. gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.