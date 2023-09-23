Domuz sürüsüne ateş ederken arkadaşını öldürdü

Şırnak'ta hayvan otlatırken domuz sürüsüne silahla ateş eden R.D., arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Ağır yaralanan Pusat hastanede hayatını kaybetti.

Domuz sürüsüne ateş ederken arkadaşını öldürdü
Domuz sürüsüne ateş ederken arkadaşını öldürdü - 1 Osman Pusat

Kırsal Toptepe köyünde hayvan otlatan Osman Pusat ve R.D. domuz sürüsü ile karşılaştı.

Domuz sürüsünün kendilerine zarar vermemesi için yanında bulunan silahla ateş etmeye başlayan R.D., arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ağır yaralanan Osman Pusat, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pusat, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.D. gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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