Domuz yerine arkadaşını vurdu: 1 ölü

Kastamonu'da av sırasında kazara vurularan kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezine bağlı Kaşçılar köyünde gece saatlerinde İsmail Göloğlu isimli vatandaş, tarlada ekili olan mahsullerini korumak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı.



Domuz avı sırasında İsmail Göloğlu, O.D.’ye ait av tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göloğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Göloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak O.D.’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.