Domuza çarpıp devrilen araçta 5 kişi yaralandı
28.05.2026 04:11
IHA
Elazığ Karakoçan'da aniden yola çıkan domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl karayolunun Yeniköy mevkisinde K.Ç. idaresindeki otomobil, yola çıkan yaban domuzuna çarptı.
Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yerine acil sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.