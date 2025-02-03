Donald Trump: "Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak"

Andrews Ortak Üssü'nde açıklamalarda bulunan Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama 'da bulunduğunu hatırlattı. Panama Kanalı'nın Çin 'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia eden Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuştu. RUBIO'DAN KANAL DİPLOMASİSİ Öte yandan Panama'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Devlet Başkanı José Ral Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martnez-Acha ile görüştü. Rubio, Panama Kanalı’nın statüsünde acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD’nin haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklada, ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Çin Komünist Partisi'nin Panama Kanalı üzerindeki nüfuzunun kanala yönelik bir tehdit oluşturduğu ve bunun Panama Kanalı'nın Daimi Tarafsızlığı ve İşletilmesine İlişkin Antlaşma’nın ihlali anlamına geldiğini düşündüğünü ifade etti. Bu durumun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Rubio, acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD'nin antlaşma kapsamındaki haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

PANAMA KANALI KRİZİ NASIL OLUŞTU?



ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." dedi.



Trump, "Biz kanalı Çin'e vermedik, Panama'ya verdik. Panama şimdi tüm Çince tabelaları söküyor. Bunun için çok çalışıyorlar ama tabelaların yaklaşık yüzde 70'i halen Çince. Bizim anlaşmamız böyle değildi. Bu yüzden geri alacağız. Zaten birçok şey yapmayı teklif ettiler, ancak geri almamızın uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise 20 Ocak'ta X'te yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.



Her ne kadar Trump'ın "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir temeli olmasa da Çin'in, Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin, Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.