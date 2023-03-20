Döndü Boztepe olayı nedir, bulundu mu?

ODUNLARINI ÇALAN ADAMDAN ŞÜPHELENDİLER



Annesini aramak için Müge Anlı'ya başvuran oğlu Uğur köyde annesini rahatsız edenlerin olduğunu söyledi.



Boztepe'yi rahatsız eden ve evinin önündeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un yaşlı kadına zarar verdiği iddiası gündemdeydi.



Döndü Boztepe'nin oğlu canlı yayında Mehmet Bey'in gerçekleri söylemesini istedi. Sürekli yalan söylediği iddia edilen adamın Döndü Boztepe'nin biriyle kaçtı iddiası oğlunu sinirlendirdi. Annesinin öz bakımını bile kendi yapamadığını söyleyen adam kaçma ihtimali olmadığını söyledi.



ÇOCUKLUK AŞKINA KAÇTI İDDİASI



Suçlamaların odağındaki Mehmet Tunç, Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını öne sürdü.



Çocukluk aşkından gelen itiraf herkesi şaşkına çevirdi



Mevlüt Eryılmaz:"118'den telefonunu buldum. " itirafında bulundu. Eryılmaz'ın "Bir iki yıldır görüşüyorduk" sözleri üzerine araya giren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, öğrendiğim kadarıyla telefonda çok sık görüşüyormuşsunuz dedi. Mehmet Tunç'un eşinin bu ilişkiye göz yumuyordunuz sözleri, Döndü Boztepe'nin oğlu Uğur'u çılgına çevirdi. O anlarda stüdyoda gerilim her geçen dakika yükseldi. Mevlüt Erylmaz'ın talihsiz kadını kaybolduğu gün hiç aramaması da akıllarda soru işareti bıraktı.