Dondurucu soğuğa aldırış etmediler: İstanbul donarken, onlar denize girdi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kentte dondurucu bir soğuk var. Bebek sahilinde bir grup vatandaş, dondurucu havaya aldırış etmeden boğazda denize girdi.
İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde de devam etti.
Beyaza bürünen kentte vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı.
Bazı vatandaşlar halay çekip horon tepti.
Bebek sahilinde ise bir grup vatandaş dondurucu havaya rağmen denize girdi.
Kardan yapılan pasta ve Şişli’de aracının üstünde kardan adam yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.
Kağıthane’de ise bir temizlik işçisi buzlanma nedeniyle çöp aracının giremediği sokaktaki konteynerde bulunan çöpleri, brandanın üstüne döktükten sonra kayarak aşağı indirdi.
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