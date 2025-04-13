Dondurucu soğuk kayısıyı vurdu
Sivas’ta son günlerde etkili olan şiddetli soğuklar, kayısı ağaçlarını etkiledi. Zirai don nedeniyle kayısı rekoltesinde düşüş yaşanması bekleniyor.
Sivas’ta nisan ayında etkili olan kara kış, tarımsal anlamda da birçok olumsuzluklara neden oldu.
Kentte kar yağışı etkili olurken Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında hava sıcaklığı da sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
Soğuk havadan kayısı ağaçları da etkilendi.
Bir hafta önce çiçek açan ağaçlar zirai don sonrası bütün çiçeklerini döktü.
Kasabada kayısı üreten çiftçiler, bu yıl kayısı rekoltesinde düşüş yaşanmasını bekliyorlar.
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