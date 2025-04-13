Dondurucu soğuk kayısıyı vurdu

Sivas’ta nisan ayında etkili olan kara kış, tarımsal anlamda da birçok olumsuzluklara neden oldu.

Kentte kar yağışı etkili olurken Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında hava sıcaklığı da sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Soğuk havadan kayısı ağaçları da etkilendi.

Bir hafta önce çiçek açan ağaçlar zirai don sonrası bütün çiçeklerini döktü.

Kasabada kayısı üreten çiftçiler, bu yıl kayısı rekoltesinde düşüş yaşanmasını bekliyorlar.