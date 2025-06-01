Dönemin en ikonik eserlerinden biri! Bagajdan heykel çıktı

Edirne'de bir otomobilin bagajında neoklasik döneme ait kadın heykeli ele geçirildi. Yetkililer, heykelin dönemin en ikonik eserlerinden biri olduğunu bildirdi.

Dönemin en ikonik eserlerinden biri! Bagajdan heykel çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, üç kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına kaçırılacağını tespit etti.

Ekiplerin ortak çalışması kapsamında Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.

Dönemin en ikonik eserlerinden biri! Bagajdan heykel çıktı - 1 Ele geçirilen eser

DÖNEMİN EN İKONİK ESERLERİNDEN BİRİ

Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.

Ekiplerce üç zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.

Müze yetkilileri, başsız heykelin 19'uncu yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.

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