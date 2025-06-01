Dönemin en ikonik eserlerinden biri! Bagajdan heykel çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, üç kişi gözaltına alındı.

DÖNEMİN EN İKONİK ESERLERİNDEN BİRİ



Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.



Ekiplerce üç zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.



Müze yetkilileri, başsız heykelin 19'uncu yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.