Dönence ne demek? Dönence kelimesinin anlamı

Dönence veya Tropika, yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda her birine bir kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27′ kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden her biri. Bu iki enlem arasındaki bölgeye tropikal kuşak denir.

Bu enlemlerden yeryüzününün Kuzey Yarımküre'de olanına Yengeç Dönencesi, Güney Yarımküre'de Oğlak Dönencesi adı verilir.

YENGEÇ VE OĞLAK DÖNENCESİ HAKKINDA



21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir.



Bu gün, Kuzey Yarımküre'de yazın, Güney Yarımküre'de de kışın başlangıcı olarak sayılır, Güney Kutup Dairesi'nde (66° 33′ G - 90° G) en az 24 saat gece yaşanır. Bugünden sonra yeryüzünün kuzeyinde günler kısalmaya, güneyinde ise uzamaya başlar ve buna Yaz Gündönümü adı verilir. Benzeri biçimde, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine dik geldiği 21 Aralık, Kuzey Yarımküre'de kışın, Güney Yarımküre'de da yazın başlangıcıdır ve Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır.

Dönenceler matematik iklim kuşağı olan Tropikal kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluştururlar.



