Döner bıçaklı dehşet: Arkadaşının motosikletini tamir etmediği için öldürüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sokakta 6 Temmuz Pazar gece saatlerinde iddialara göre bir kişi, arkadaşı Yusuf Demirci'den (16) motosikletini tamir etmesini istedi. Yusuf Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi.

İki arasında telefonda sözlü tartışma başladı ve arkadaşı Yusuf Demirci’yi Küçükçekmece'de bir sokağa çağırdı.

Sokağa gelen Yusuf Demirci'ye onu bekleyen arkadaşı ve yanında bulunan iki kişi döner bıçağıyla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken üç kişi olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri döner bıçağı ile ağır yaralanan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

Şüpheliler bir süre sonra yakalanırken, yoğun bakımda iki gün kalan Yusuf Demirci bugün yaşam mücadelesini kaybetti.