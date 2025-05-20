Döner bıçaklı şampiyonluk kutlamasında yeni gelişme

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıkmıştı.

Kentin yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşamıştı.

Kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen iki taraftar dikkat çekmişti.

Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen iki taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.



Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp 1'i döner bıçaklı olduğu belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Güney D. (16) ile Furkan Ş. (17) olduğu saptandı. Şüpheliler, evlerinde yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları 1 bıçak ise attıklarını söyledikleri Buca ilçesindeki Bülent Ecevit Parkı'nda bulundu.



İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.