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“Döner Kardeşler” için tahliye kararı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi ve çevresinde “Döner Kardeşler” ismiyle tanınan organize suç örgütü lideri Turhan Döner ile kardeşi Emirhan Döner’e verilen hapis cezalarının bir kısmı Yargıtay kararıyla bozuldu. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, “Döner Kardeşler”in hapiste oldukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

“Döner Kardeşler” için tahliye kararı

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan “Döner Kardeşler”in tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verirken, kardeşi Turhan Döner hakkında ise 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

Kararın ardından dosya itiraz üzerine istinaf mahkemesine gitti, burada cezalar onandı. Ancak yapılan itirazla üzerine dosya bu kez Yargıtay’a gitti.

Yargıtay Ceza Dairesi verilen cezaların bir kısmını bozdu bir kısmını ise onadı.

2 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLDİLER

Kararın bir kısmının bozulmasının ardından da Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi “Döner Kardeşler”in başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse yattıkları süreyi göz önüne alarak 2 gün önce tahliyelerine karar verdi.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararı sonrası dosyaya ilişkin yeniden yargılama yapacak.

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