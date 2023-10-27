“Döner Kardeşler” için tahliye kararı

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan “Döner Kardeşler”in tahliyesine karar verildi.



Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verirken, kardeşi Turhan Döner hakkında ise 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.



Kararın ardından dosya itiraz üzerine istinaf mahkemesine gitti, burada cezalar onandı. Ancak yapılan itirazla üzerine dosya bu kez Yargıtay’a gitti.



Yargıtay Ceza Dairesi verilen cezaların bir kısmını bozdu bir kısmını ise onadı.



2 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLDİLER



Kararın bir kısmının bozulmasının ardından da Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi “Döner Kardeşler”in başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse yattıkları süreyi göz önüne alarak 2 gün önce tahliyelerine karar verdi.



YENİDEN YARGILANACAKLAR



Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararı sonrası dosyaya ilişkin yeniden yargılama yapacak.