Döner restoranı zincirine FETÖ operasyonu: 353 şüpheli gözaltında

"ŞİRKET YURT DIŞINDA BAYİLİKLERLE BÜYÜDÜ"



Yerlikaya, “Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.” bilgisini paylaştı.



İçişleri Bakanı şunları aktardı:



“Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,



Bu paraların ‘ürün satın alımı’ olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,



Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,



Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” talimatı verildiği,



Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise ‘işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu’ şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi.”