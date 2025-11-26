Döner, sucuk yapacaklardı! 25 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

Antalya'da tonlarca bozuk tavuk eti ele geçirildi.

Aksu Belediyesi Zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'ndeki 4 soğuk hava deposunda gıda denetimi gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

Son kullanma tarihi, belgesi ve üretim bilgisi olmayan ürünler imha edildi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen işletmelere idari yaptırım cezası uygulanıp, mühürlendi.