Döner ustası evinde ölü bulundu
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 55 yaşındaki döner ustası, evinde asılı halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun’un Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi’nde dönerci Hüseyin A. (55) evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu.
Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A. hayatını kaybetti.
Hüseyin A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Şüphelinin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- intihar
- Samsun