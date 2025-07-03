Dönerci kahveci tartışması hasım yazısına döndü, kurşunlar konuştu
Adana'da kahvehane işletmecisi R.Ü., tartıştıkları için iş yerinin kepengine sprey boyayla "hasım" yazdığı iddia edilen dönerci Servet Bulut'u tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde dönerci Servet Bulut ile kahvehane işletmecisi R.Ü. arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Bulut'un R.Ü.'nün iş yerinin kepengine sprey boyayla "hasım" yazdığı iddia edildi.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Sabah iş yerine gelen R.Ü., kepenkteki yazıyı görünce kaldırımda Servet Bulut'u beklemeye başladı.
Bir süre sonra Bulut’un iş yerine geldiğini gören R.Ü., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.
SOL BACAĞINDAN VURULDU
Kurşunlardan biri Servet Bulut’un sol bacağına isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan şüpheli R.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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