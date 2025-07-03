Dönerci kahveci tartışması hasım yazısına döndü, kurşunlar konuştu

Adana'nın Seyhan ilçesinde dönerci Servet Bulut ile kahvehane işletmecisi R.Ü. arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Bulut'un R.Ü.'nün iş yerinin kepengine sprey boyayla "hasım" yazdığı iddia edildi.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Sabah iş yerine gelen R.Ü., kepenkteki yazıyı görünce kaldırımda Servet Bulut'u beklemeye başladı.

Bir süre sonra Bulut’un iş yerine geldiğini gören R.Ü., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

