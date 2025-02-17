Dönercide silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da bir kişi, dönercide uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde 20 adet boş kovan bulunurken kaçan zanlı için polis ekipleri çalışma başlattı.
Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki bir dönercide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan araştırmada, Fevzi Güçlü'nün (48) iş yerinde bulunduğu sırada bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığı tespit edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güçlü'nün cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede 20 boş kovan bulundu.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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