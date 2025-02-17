Dönercide silahlı saldırı: 1 ölü

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki bir dönercide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan araştırmada, Fevzi Güçlü'nün (48) iş yerinde bulunduğu sırada bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığı tespit edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Güçlü'nün cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olay yerinde yapılan incelemede 20 boş kovan bulundu.



Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.