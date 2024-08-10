Dönercide yangın paniği

Niğde'de dönerci dükkanında fritöz makinasından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. Alevler büyümeden yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Dönercide yangın paniği

Merkez Ayhan Şahenk Bulvarı Bankalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercinin deposunda çıkan , çalışanlar tarafından kontrol altına alınamayınca itfaiyeye haber verildi.

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangının çıktığı bölgeyi güvenlik şeridine alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

İşletmede kullanılan fritöz makinasından çıktığı iddia edilen yangında ölen yada yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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