Dönerciye kanlı pusu

Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi’nde Abdullah Oğuz, akrabalarının oto yıkama dükkanı önündeki seyyar döner tezgahında çalışırken motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırına uğradı.
Şüpheliler olay yerindne kaçarken kafasından vurulan ve yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Oğuz’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasın yansıyan saldırı sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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