Dönerciye kanlı pusu

Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi’nde Abdullah Oğuz, akrabalarının oto yıkama dükkanı önündeki seyyar döner tezgahında çalışırken motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırına uğradı.



Şüpheliler olay yerindne kaçarken kafasından vurulan ve yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.