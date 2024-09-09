Dönerciye kanlı pusu

Adana'da seyyar döner tezgahında çalışırken motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırıda başından vurulan Abdullah Oğuz hayatını kaybetti.

Dönerciye kanlı pusu

Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi’nde Abdullah Oğuz, akrabalarının oto yıkama dükkanı önündeki seyyar döner tezgahında çalışırken motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırına uğradı.

Şüpheliler olay yerindne kaçarken kafasından vurulan ve yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Dönerciye kanlı pusu - 1

Oğuz’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasın yansıyan saldırı sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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